Российская актриса Машкова мечтает отправить путина в Гаагу: он заслуживает трибунала
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Дочь путиниста Владимира Машкова открыто не признает диктаторский режим в россии
Российская актриса Мария Машкова, которая выступает против вторжения россии в Украину, заявила, что кровавый диктатор путин заслуживает Гаагского трибунала.
Об этом дочь известного актера, путиниста Владимира Машкова сказала в свежем интервью блогера Юрия Дудя.
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"Да, я считаю, да. Абсолютно. Он заслуживает суда справедливого, открытого, где мы все увидим все доказательства", — отметила Машкова.
Кроме того российская актриса, которая не один год живет с семьей в США, рассказала, как относится к тому, если судить будут и ее отца-пропагандиста.
"Допустим, в россии революция. И кто-то другой приходит, и выводят людей в москве, которые отвечали за пропаганду. Я представила, что я могу приехать и сказать: "Ну, ребят, у всех были запутавшиеся родственники. Давайте будем лучше, чем предшественники наши. Ну это представление дочки, как в "идеальном" мире", — поделилась актриса.
Напомним, что российский актер Владимир Машков принимал участие в скандальном концерте в "Лужниках", где праздновали оккупацию Крыма и вторжение в Украину. Актер неоднократно поддерживал путина и его агрессивную политику. Машкову не нравится, что его дочь живет в США и критикует путинский режим и войну в Украине. Актер потребовал, чтобы та вернулась в россию и извинилась перед россиянами за свои высказывания. Мария Машкова отказалась это делать. Она продолжает осуждать пророссийскую позицию отца.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка София Стужук попыталась оправдаться за молчание о зверствах российской армии в Украине.
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