У россиян летом будут три задачи, а ВСУ постараются "есть слона по частям" - военный эксперт

Оккупанты надеются обстрелами сорвать контрнаступление ВСУ, а также создать искусственный голод

В ближайшие недели атаки россиян как на прифронтовые города, так и на те, что находятся в глубоком тылу, усилятся. Таким образом оккупанты пытаются запугать украинцев и сорвать контрнаступление ВСУ.

Такое мнение в эксклюзивном интервью "Телеграфу" высказал экс-сотрудник СБУ консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, атаки россиян усилятся в течение мая, а также на протяжении всего лета текущего года.

Перед армией оккупантов стоит задача помешать контрнаступлению ВСУ и посеять панику в обществе. Достигать этого они планируют несколькими способами:

ракетными атаками прифронтовых регионов с целью срыва украинского контрнаступления;

обстрелами дронами-камикадзе глубоких тылов Украины исключительно с целью террора и поддержания напряженной обстановки в украинском обществе;

проведение массовых информационных кампаний на тему: "следующей зимы Украина точно не переживет – и уже сейчас необходимы мирные переговоры".

Также оккупанты намерены помешать летнему сбору урожая. Для этого они целенаправленно будут наносить ракетные удары по складским помещениям с новым урожаем, особенно с пшеницей, которая идет на экспорт. Такими действиями они хотят создать искусственные предпосылки к дефициту продуктов и голоду, причем не только в Украине, но и в странах-импортерах.

Что касается сроков начала контрнаступления, то Иван Ступак считает, что любые прогнозы — это невероятно неблагодарная вещь.

"Одно только можно смело утверждать: украинская армия будет "есть" российского слона по частям", — уверяет эксперт.

Подробнее о развитии событий на фронте и прогнозах на следующий отопительный сезон читайте в материале "Готовь сани летом: грозит ли Украине новый блекаут и срыв отопительного сезона".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в украинской разведке назвали причину частых обстрелов со стороны россиян. По их словам, оккупанты считают, что их действия могут как-то повлиять на контрнаступление ВСУ или помешать ему.