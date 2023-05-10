Можно ли людям в тылу радоваться жизни: боец ВСУ поделился своими эмоциями

Доброволец ВСУ назвал несколько причин, почему в обычной жизни украинцев в тылу во время войны нет ничего плохого

Даже во время полномасштабной войны с российскими оккупантами, жизнь в Украине не остановилась — люди работают, отдыхают, отмечают праздники. Доброволец ВСУ рассказал, раздражает ли бойцов жизнь украинцев в тылу с ее радостями и заботами.

Своими мыслями по этому поводу с "Телеграфом" поделился доброволец ВСУ Максим Притуляк, который с первого дня масштабного вторжения рф отправился на передовую защищать Украину.

По его словам, хотя жизнь в тылу "немножко другая", проблем в этом нет.

"Поскольку люди не должны забывать о том, что есть мирные ресурсы. Я часто привожу такой пример: когда мы приезжали "с нуля" в Краматорск (или выезжали из города), когда видели красивых девушек, для нас это было чем-то нереально прикольным. Потому что мы видим, ради чего боремся. Ты видишь, что человек поддерживает себя, ухаживает за собой, улыбается — и это приятно, прикольно", — рассказал доброволец.

Он добавил, что многие девушки говорят, что из-за войны не могут себе позволить радоваться жизни, однако это неправильно.

"Не следует так делать. Потому что каждый человек балансирует друг с другом. Кто-то балансирует и дает радость улыбкой, кто-то своим внешним видом, кто-то зарабатывает деньги и донатит на ВСУ", — делится мыслями воин.

Еще один важный аспект, по его словам, касается того, что бизнес должен работать. Так как после войны украинцы столкнутся с очень большой проблемой — с бизнесом, с его перезапуском. И это, по мнению Притуляка, на каком-то этапе будет еще большим вызовом для украинского общества, чем просто победить в войне. Потому что в военное время приходится иметь дело с четким внешним врагом, а для решения послевоенных проблем нужна внутренняя мотивация.

"Поэтому считаю, что в тылу нужно (если есть такая возможность) развиваться, работать, развлекаться и, конечно, не забывать о тех ребятах, которые на передовой. Помогать им, морально поддерживать и показывать, что они важны и нужны и что они неотъемлемая часть нашего общества", — резюмировал воин.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа: "Недооценивать противника нельзя": доброволец с Донбасса — о войне, коварстве оккупантов и ужасах "русского мира"