Ракетный удар по Украине: в ВСУ детально рассказали, где был прилет, а где падали обломки

Юрий Игнат рассказал подробности ночной атаки по Украине

Стали известны подробности очередной массированной ракетной атаки по Украине, которую рф совершила в ночь на 18 мая. Страна-агрессор выпустила 21 крылатую ракету и практически все из них удалось сбить. Однако в одной из областей есть попадание.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет РБК-Украина.

По его словам, прилет этой ночью был зафиксирован в Хмельницкой области. Речь идет о ракете Х-101/Х-555. Остальные воздушные цели, летевшие в разные украинские регионы, были успешно сбиты. В том числе, шесть "Калибров" и два "Искандер-К", которые атаковали с южного направления.

"Все они были сбиты. Также сбиты, преимущественно в Киевской области, 21 крылатая ракета воздушного базирования Х-101/Х555, которые запускали стратегические бомбардировщики из района Каспия", — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что зенитная управляемая ракета во время сбития обычно не поражает цель путем столкновения, а разрывается рядом с ней.

"Подбитая в воздухе крылатая ракета или дрон не всегда взрываются. Они обязательно будут падать на землю, но не достигнут своих целей. Именно поэтому мы и подчеркиваем, что даже успешная работа нашей ПВО не гарантирует безопасность. Во время тревоги необходимо соблюдать мер безопасности, а не снимать на телефон", — объяснил Игнат.

Так, взрывы в Одесской области, о которых сообщалось сегодня, стали именно таким случаем. Прилета в области не было, но подбитая ракета упала, в результате чего есть пострадавшие и один погибший.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ближе к утру 18 мая российские оккупанты обстреляли ракетами Киев. К счастью, благодаря блестящей работе ПВО все воздушные цели были сбиты. Однако было зафиксировано падение обломков ракет, в том числе возле детского сада.