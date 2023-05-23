Увидит дроны за сотни километров: Германия передала Украине новейшую станцию наблюдения и не только

Новинка поступила на вооружение лишь в 2020 году

Правительство Германии передало дополнительную боевую технику и вооружение на нужды военнослужащих ВСУ.

Соответствующие изменения можно увидеть в обновленном 23 мая списке, обнародованном на сайте правительства ФРГ. В списке видно, что в Украину прибыла радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D, а еще 5 будут переданы в будущем.

Об этих радарах известно то, что они используются для контроля воздушного пространства системами ПВО. Версия 4D впервые была показана публике лишь в 2018 году, а первые получатели смогли получить их лишь в 2020 году.

Система использует новейшую технологию AESA и обладает повышенными характеристиками по сравнению с предшественниками. Она способна сопровождать 1500 целей на дальности до 250 км, а также может быть смонтирована на любой грузовик, оснащенный стандартными 20-футовыми фитингами.

К слову, передача этой техники впервые была анонсирована 17 мая.

Помимо этой системы в Украину прибыли:

2 мостоукладчика BEAVER;

3 бронированных машины для разминирования;

56 разведывательных дронов VECTOR;

8 систем для борьбы с дронами;

6 автомобилей для защиты границы;

одна система РЭБ/РЭР;

2 тягача с колесной формулой 8х6 и 5 с колесной формулой 8х8;

34 пикапа, и 8 единиц другой автомобильной техники;

6 грузовиков Zetros;

Произошли изменения и в списке запланированной к передаче техники, теперь там появились:

110 танков Leopard 1 (передаются по совместной с Данией программе) с боекомплектом;

20 БМП Marder с боекомплектом;

4 дополнительные системы ПВО IRIS-T SLM и 12 пусковых установок IRIS-T SLS;

еще 5 радаров TRML-4D;

15 зенитных установок Gepard;

20 тысяч снарядов к 155-мм артиллерии;

еще 5 мостоукладчиков BEAVER;

71 разведывательный дрон VECTOR и 121 БПЛА других моделей;

10 беспилотных надводных судов;

40 наземных радаров и 3 системы обнаружения дронов;

Кроме того будут переданы дополнительные грузовики, цистерны, сухпайки, медицинское оборудование, пулеметы и гранатометы.

Как сообщалось ранее, в США на днях анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.