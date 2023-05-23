Увидит дроны за сотни километров: Германия передала Украине новейшую станцию наблюдения и не только
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Новинка поступила на вооружение лишь в 2020 году
Правительство Германии передало дополнительную боевую технику и вооружение на нужды военнослужащих ВСУ.
Соответствующие изменения можно увидеть в обновленном 23 мая списке, обнародованном на сайте правительства ФРГ. В списке видно, что в Украину прибыла радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D, а еще 5 будут переданы в будущем.
Об этих радарах известно то, что они используются для контроля воздушного пространства системами ПВО. Версия 4D впервые была показана публике лишь в 2018 году, а первые получатели смогли получить их лишь в 2020 году.
Система использует новейшую технологию AESA и обладает повышенными характеристиками по сравнению с предшественниками. Она способна сопровождать 1500 целей на дальности до 250 км, а также может быть смонтирована на любой грузовик, оснащенный стандартными 20-футовыми фитингами.
К слову, передача этой техники впервые была анонсирована 17 мая.
Помимо этой системы в Украину прибыли:
- 2 мостоукладчика BEAVER;
- 3 бронированных машины для разминирования;
- 56 разведывательных дронов VECTOR;
- 8 систем для борьбы с дронами;
- 6 автомобилей для защиты границы;
- одна система РЭБ/РЭР;
- 2 тягача с колесной формулой 8х6 и 5 с колесной формулой 8х8;
- 34 пикапа, и 8 единиц другой автомобильной техники;
- 6 грузовиков Zetros;
Произошли изменения и в списке запланированной к передаче техники, теперь там появились:
- 110 танков Leopard 1 (передаются по совместной с Данией программе) с боекомплектом;
- 20 БМП Marder с боекомплектом;
- 4 дополнительные системы ПВО IRIS-T SLM и 12 пусковых установок IRIS-T SLS;
- еще 5 радаров TRML-4D;
- 15 зенитных установок Gepard;
- 20 тысяч снарядов к 155-мм артиллерии;
- еще 5 мостоукладчиков BEAVER;
- 71 разведывательный дрон VECTOR и 121 БПЛА других моделей;
- 10 беспилотных надводных судов;
- 40 наземных радаров и 3 системы обнаружения дронов;
Кроме того будут переданы дополнительные грузовики, цистерны, сухпайки, медицинское оборудование, пулеметы и гранатометы.
Как сообщалось ранее, в США на днях анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.