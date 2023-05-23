Укр

Увидит дроны за сотни километров: Германия передала Украине новейшую станцию наблюдения и не только

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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TRML-4D Новость обновлена 23 мая 2023, 21:18
TRML-4D

Новинка поступила на вооружение лишь в 2020 году

Правительство Германии передало дополнительную боевую технику и вооружение на нужды военнослужащих ВСУ.

Соответствующие изменения можно увидеть в обновленном 23 мая списке, обнародованном на сайте правительства ФРГ. В списке видно, что в Украину прибыла радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D, а еще 5 будут переданы в будущем.

Об этих радарах известно то, что они используются для контроля воздушного пространства системами ПВО. Версия 4D впервые была показана публике лишь в 2018 году, а первые получатели смогли получить их лишь в 2020 году.

Система использует новейшую технологию AESA и обладает повышенными характеристиками по сравнению с предшественниками. Она способна сопровождать 1500 целей на дальности до 250 км, а также может быть смонтирована на любой грузовик, оснащенный стандартными 20-футовыми фитингами.

К слову, передача этой техники впервые была анонсирована 17 мая.

Помимо этой системы в Украину прибыли:

  • 2 мостоукладчика BEAVER;
  • 3 бронированных машины для разминирования;
  • 56 разведывательных дронов VECTOR;
  • 8 систем для борьбы с дронами;
  • 6 автомобилей для защиты границы;
  • одна система РЭБ/РЭР;
  • 2 тягача с колесной формулой 8х6 и 5 с колесной формулой 8х8;
  • 34 пикапа, и 8 единиц другой автомобильной техники;
  • 6 грузовиков Zetros;

Произошли изменения и в списке запланированной к передаче техники, теперь там появились:

  • 110 танков Leopard 1 (передаются по совместной с Данией программе) с боекомплектом;
  • 20 БМП Marder с боекомплектом;
  • 4 дополнительные системы ПВО IRIS-T SLM и 12 пусковых установок IRIS-T SLS;
  • еще 5 радаров TRML-4D;
  • 15 зенитных установок Gepard;
  • 20 тысяч снарядов к 155-мм артиллерии;
  • еще 5 мостоукладчиков BEAVER;
  • 71 разведывательный дрон VECTOR и 121 БПЛА других моделей;
  • 10 беспилотных надводных судов;
  • 40 наземных радаров и 3 системы обнаружения дронов;

Кроме того будут переданы дополнительные грузовики, цистерны, сухпайки, медицинское оборудование, пулеметы и гранатометы.

Как сообщалось ранее, в США на днях анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.

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#Украина #Германия #Оружие