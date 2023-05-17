Врагу в небе не спрятаться: немецкий производитель оружия планирует передать Украине мощные радары (видео)

Один такой может вести одновременно 1500 целей

Увеличится количество современных радаров TRML-4D от компании HENSOLDT. Речь идет о передаче еще шести радаров для усиления противовоздушной обороны Украины. Прибудут они во втором полугодии.

В компании рассказали, что стоимость заказа свыше 100 млн евро. Также украинские операторы пройдут соответствующее обучение. Как отметил гендиректор Томас Мюллер, в компании гордятся тем, что могут поставить нужные радары в сжатые сроки, ведь "Информация от TRML-4D поступает в национальную картину воздушной ситуации Украины, защищая украинских граждан". Радары, которые уже есть в Украине, работают в рамках системы ПВО IRIS-T SLM.

Отметим, что TRML-4D использует новую радарную технологию Active Electronically Scanned Array (AESA). Он способен на раннее обнаружение различных типов воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

TRML-4D предназначен для использования в качестве мобильного устройства с дистанционным управлением для эффективной наземной ПВО. Особый акцент в распознавании и классификации радар уделяет малым, быстрым, низколетающим и/или маневровым крылатым ракетам и самолетам. Разработчики отмечают, что у радара отличная производительность в ситуациях с высокой плотностью целей.

Характеристики TRML-4D:

Запас хода: 250 км

Покрытие по азимуту: 360° (вращение), 100° (фиксированное)

Емкость 3D сопровождения 1500 целей

Дальность полета: истребитель > 120 км, сверхзвуковая ракета > 60 км

Скорость обновления дорожки: < 1 с

Высокая мобильность, настройка и приведение в готовность в течение 10 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о результативной работе украинских сил ПВО накануне, когда были уничтожены российские ракеты "Кинжал". Сделать это удалось благодаря комплексу Patriot, сбившему ракеты, которые считались чуть ли не невидимыми для ПВО.