Контрнаступление ВСУ: у Зеленского опровергли громкое заявление Подоляка

Жовква уверен, что контрнаступление будет успешным, однако нужно дождаться необходимого вооружения

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина пойдет в контрнаступление когда получит все необходимое вооружение. Тем самым он опроверг слова советника главы ОП Михаила Подоляка, который сказал, что контрнаступление якобы уже началось.

Об этом Жовква заявил в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул, что подготовка к контрнаступлению продолжается и высказал уверенность, что оно принесет результаты.

Напомним, Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai 1 заявил, что контрнаступления Вооруженных сил Украины идет уже несколько дней в виде отдельных операций, которые проводят украинские военные.

Отметим, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что долгожданное контрнаступление ВСУ обязательно будет и оно будет успешным для Украины, но это лишь один из этапов. Ошибочно считать, что на этом все закончится — Украине придется продолжать войну еще долгое время.

Как ранее рассказывал "Телеграф", глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть необходимый минимум вооружения для контрнаступления, но чтобы окончательно выгнать россиян с территории Украины, нужно больше оружия и припасов, в том числе и западных истребителей.