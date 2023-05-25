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Изможденные воины и танк "Светик": фоторепортаж с передовой под Бахмутом

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Показываем, как сейчас живут украинские военные под Бахмутом
Показываем, как сейчас живут украинские военные под Бахмутом. Фото telegraf.com.ua

Корреспондент "Телеграфа" сделал свежую порцию снимков с передовой

Бахмут в Донецкой области до полномасштабного вторжения был довольно маленьким городком, но сейчас он известен, пожалуй, каждому украинцу и многим за пределами страны, — ведь уже много месяцев мир наблюдает, как украинские военные героически сдерживают в этом районе наступление россиян.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов в очередной раз побывал на передовой неподалеку от Бахмута и показал, как там сейчас живут украинские военные.

Среди прочего, в рядах защитников Бахмута можно видеть 41-летнего героя Украины, полковника ВСУ Евгения Межевикина (более известного многим под позывным "Адам"), — ранее он рассказывал, как российские военные получили по зубам и перестали продвигаться под Бахмутом.

Герой Украины Евгений "Адам" Межевикин под Бахмутом
Герой Украины Евгений "Адам" Межевикин

Кроме "Адама", можно увидеть там и множество других военных. Многие из них уставшие и измотанные, но уверенные в Победе Украины.

Украинские военные Бахмут
Украинские военные Бахмут
Украинские военные Бахмут
Украинские военные Бахмут

"Изюминка" на позиции, — танк по имени Светик.

Танк ВСУ Светик под Бахмутом
Танк ВСУ Светик под Бахмутом
Танк ВСУ Светик под Бахмутом
Позиции ВСУ под Бахмутом
Позиции ВСУ под Бахмутом
Позиции ВСУ под Бахмутом
Позиции ВСУ под Бахмутом

Стоит заметить, что российские военные уже много раз заявляли о своих успехах в Бахмуте, однако ВСУ продолжают держать оборону, и за последние недели смогли несколько оттеснить врага на Бахмутском направлении.

Бахмут на карте боевых действий 25.05.2023
Бахмут на карте боевых действий 25.05.2023

Как сообщал "Телеграф", накануне стало известно, что наемники ЧВК "Вагнера" начали покидать Бахмут.

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