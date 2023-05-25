Изможденные воины и танк "Светик": фоторепортаж с передовой под Бахмутом

Корреспондент "Телеграфа" сделал свежую порцию снимков с передовой

Бахмут в Донецкой области до полномасштабного вторжения был довольно маленьким городком, но сейчас он известен, пожалуй, каждому украинцу и многим за пределами страны, — ведь уже много месяцев мир наблюдает, как украинские военные героически сдерживают в этом районе наступление россиян.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов в очередной раз побывал на передовой неподалеку от Бахмута и показал, как там сейчас живут украинские военные.

Среди прочего, в рядах защитников Бахмута можно видеть 41-летнего героя Украины, полковника ВСУ Евгения Межевикина (более известного многим под позывным "Адам"), — ранее он рассказывал, как российские военные получили по зубам и перестали продвигаться под Бахмутом.

Герой Украины Евгений "Адам" Межевикин

Кроме "Адама", можно увидеть там и множество других военных. Многие из них уставшие и измотанные, но уверенные в Победе Украины.

"Изюминка" на позиции, — танк по имени Светик.

Стоит заметить, что российские военные уже много раз заявляли о своих успехах в Бахмуте, однако ВСУ продолжают держать оборону, и за последние недели смогли несколько оттеснить врага на Бахмутском направлении.

Бахмут на карте боевых действий 25.05.2023

Как сообщал "Телеграф", накануне стало известно, что наемники ЧВК "Вагнера" начали покидать Бахмут.