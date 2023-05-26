Враг атаковал Днепр и область: в некоторых домах выбиты окна, обломки дронов упали на авто (фото)

Власти сообщают об угрозе для Кривого Рога и других городов

В ходе атаки российского врага на Украину в пятницу, 26 мая, в Днепре раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Не обходят вниманием атаку и местные паблики.

Отреагировали на взрывы и местные власти.

Мэр города Борис Филатов призвал ничего не публиковать и не выкладывать в сеть.

В свою очередь, председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что важно обязательно отреагировать на тревогу и находиться в укрытиях или по возможности соблюдать правила "двух стен".

Напомним, что накануне вечером 25 мая, во временно оккупированном Бердянске прогремели взрыв и, что стало, по мнению местных жителей, еще одним шагом к освобождению города.