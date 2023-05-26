Атака окупантов на столицу: в Киеве прозвучала серия взрывов, работала ПВО

Киевлян призвали придерживаться "информационной гигиены"

В ночь на пятницу, 26 мая, российские оккупанты атаковали ряд областей Украины с воздуха. Не обошли их атаки вниманием, конечно, и Киев: в столице прозвучала серия громких взрывов и работала ПВО.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Информацию подтвердили и у Киевской ОВА.

"Повышенная ракетная опасность! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников ", — говорится в сообщении ОВА.

В КМВА также отметили, что работает ПВО.

"В Киеве и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Напомним, что ночь на пятницу, 26 мая, оказалась "громкой" и для Днепропетровщины, где враг еще раз решил испытать мощь зданий и нервных клеток местных жителей — к счастью, они оказались не по зубам рашистам.