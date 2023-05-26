Можно фильм снимать: журналистка поразила невероятной историей своей квартиры в Бахмуте

Воин нашел владелицу бахмутской квартиры, где оказался из-за военной необходимости

Враг оставил от города Бахмут Донецкой области сплошные руины, украинские воины с невероятными усилиями и героизмом держатся на Бахмутском направлении. При этом они находят в себе силы не только интересоваться чем-то другим, чем задача выжить и отразить врага, но и заботиться о других.

Невероятную историю рассказала жительница Бахмута, журналистка Бетти Гончарова.

Ей в Facebook написал военный, воевавший в Бахмуте. Мужчина рассказал, что попал в квартиру журналистки из-за военной необходимости (с ее балкона можно простреливать весь город) и был поражен библиотекой украинской литературы, которую не ожидал увидеть в бахмутской квартире. Он оказался историком, поэтому это было особенно интересно для него.

Воин спросил разрешения взять книгу об УПА в Донецкой области и некоторые другие — почитать с побратимами. Мужчина также предложил забрать и передать владелице что-нибудь из квартиры, когда он в следующий раз туда попадет, и прислал фото.

Украинский флаг на руинах квартиры выглядит впечатляюще. Фото Facebook/Betti Goncharova

К тому времени жилье было повреждено, а вскоре сгорело дотла. Фото Facebook/Betti Goncharova

Журналистка попросила забрать архивные документы, с которыми работал ее сын – об истории Бахмута через несколько поколений их семьи. Военный побывал в квартире через неделю и забрал папки с документами.

"Написал мне об этом. Мы обсуждали книги и патриотизм на Донбассе... А еще через неделю моя квартира полностью сгорела. Наш двор был оккупирован. А Николай молчал. Сегодня на НП мне пришла посылка с документами... Она и эти фото — последняя частичка. Все остальное — пепел. Николай вышел из Бахмута живым. И шеврон — на память", — написала Бетти Гончарова.

Воин сдержал слово и послал женщине посылку. Фото Facebook/Betti Goncharova

Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж с передовой под Бахмутом. Российские военные уже много раз заявляли о своих успехах в Бахмуте, однако ВСУ продолжают держать оборону, и за последние недели смогли оттеснить врага на Бахмутском направлении.