"Я в восторге": что может военный вездеход "Богун", который восхитил Резникова (видео)

Министр обороны Украины Резников продолжает самостоятельно осматривать технику, которую будут передавать нашим солдатам. После того, как он посидел в немецком танке Leopard 2, а также опробовал украинский танк "Оплот", он представил новую машину отечественного производства под названием "Богун".

Об этом он сообщил на своей странице в "Facebook".

"Я уже говорил — всегда приятно испытывать технику, которая идет на фронт, а когда речь идет о технике украинского производства — это удовольствие! Датчане сказали бы — хюге (Понятие, возникшее в скандинавских странах, обозначающее чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворённости — Ред). Недавно я обкатал украинский танк Оплот, которые мы планируем заказать для нашей армии. Сегодня же речь идет об украинском вездеходе "Богун", — говорит Резников.

По его словам он остался в восторге от новой машины.

"Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью)", — подчеркивает он.

Что может "Богун"

Изначально снегоболотоход "Богун" являлся гражданской машиной, которую, в частности, использовала ГСЧС Украины. Эта украинская машинка может преодолевать почти любые препятствия: ехать крутыми склонами. Автомобиль не боится воды и может плыть как лодка. Машина высокой проходимости, диаметр колес которой – 160 см. В колесах "Богуна" есть специальные баки, в каждом из которых – по 50 литров горючего.

При этих всех плюсаху этой достаточно мощной машины расход горючего только 6 литров на 100 километров. А благодаря навигационной системе он может двигаться даже в условиях фактически нулевой видимости.

Техника, которую опробовал Резников является модификацией этой машины специально для наших военных.

"Два таких уже воюют в разных подразделениях. Например, специально для десантников, штурмовиков сделан "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину как таковую, вместо этого оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину", — рассказывает министр.

В настоящее время другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора.

"Главная наша ценность – это жизнь и здоровье наших людей. И мы должны их сохранить. Качественное оружие, качественная техника важны для этого. Наши партнеры помогают нам и будут с нами к победе. Но развитие национального ВПК является одним из приоритетных направлений для нас.", — подчеркивает он.

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