"Разрушит миф россиян о победе": в Берлине поставят памятник украинцам, погибшим во Второй мировой

В Германии мало знают о вкладе украинцев в победу над Гитлером

Украина хочет добиться разрешения на размещение в столице Германии монумент в честь украинцев, которые погибли во времена Второй мировой войны.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" бывший посол в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

По его словам, традиция возложения цветов к мемориалу погибшим советским воинам в столичном парке Тиргартен была запущена в 2015 году, чтобы почтить память 10 миллионов убитых гитлеровским режимом украинцев, а также напомнить немецким элитам о том, какую цену наша страна заплатила в той войне.

При этом Мельник отметил, что это также помогает разрушить миф россиян о том, что они имеют монополию на победу.

Дипломат добавил, что за 8 лет эта церемония стала одним из самых заметных событий 8 мая в Берлине и получило широкое общественное признание.

"Почему это было так важно? Поскольку никто в ФРГ вообще не знает о колоссальных жертвах украинцев, об этом до сих пор молчат школьные учебники. Почему мы это делали именно у советского мемориала в Тиргартене? Потому что до сих пор, к сожалению, в немецкой столице нет отдельного памятника нашим погибшим соотечественникам", — отметил он.

Мельник говорит, что в последние годы шла работа над тем, чтобы парламент позволил открыть мемориальный центр в Берлине, а до тех пор церемония чествования будет проходить у советского памятника в Тиргартене.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Никто не имеет права указывать Украине, как строить свое будущее": интервью с Андреем Мельником, ч. III.

Как сообщалось ранее, в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне будет отмечаться 8 мая и этот день будет выходным. 9 мая будет праздноваться День Европы.