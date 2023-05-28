"Зруйнує міф росіян про перемогу": у Берліні поставлять пам’ятник українцям, які загинули у Другій світовій

У Німеччині мало знають про внесок українців у перемогу над Гітлером

Україна хоче домогтися дозволу на розміщення у столиці Німеччини монументу на честь українців, які загинули за часів Другої світової війни.

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" колишній посол Німеччини, а нині заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

За його словами, традицію покладання квітів до меморіалу загиблим радянським воїнам у столичному парку Тіргартен було запущено у 2015 році, щоб вшанувати пам’ять 10 мільйонів убитих гітлерівським режимом українців, а також нагадати німецьким елітам про те, яку ціну наша країна заплатила у тій війні.

При цьому Мельник зазначив, що це також допомагає зруйнувати міф росіян, що вони мають монополію на перемогу.

Дипломат додав, що за 8 років ця церемонія стала однією з найпомітніших подій 8 травня в Берліні і набула широкого суспільного визнання.

"Чому це було так важливо? Оскільки ніхто у ФРН взагалі не знає про колосальні жертви українців, про це досі мовчать шкільні підручники. Чому ми це робили саме біля радянського меморіалу в Тіргартені? Тому що досі, на жаль, у німецькій столиці немає окремої пам’ятки нашим загиблим землякам", — зазначив він.

Мельник каже, що останніми роками йшла робота над тим, щоб парламент дозволив відкрити меморіальний центр у Берліні, а до того часу церемонія вшанування проходитиме біля радянського меморіалу у Тіргартені.

Більше теми читайте у матеріалі "Телеграф": "Ніхто не має права вказувати Україні, як будувати своє майбутнє": інтерв’ю з Андрієм Мельником, ч. III.

Як повідомлялося раніше, в Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначатиметься 8 травня і цей день буде вихідним. 9 травня святкуватиметься День Європи.