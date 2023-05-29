"Сроки утверждены, решения приняты": Зеленский заинтриговал заявлением по итогу заседания Ставки (видео)

Президент рассказал об итогах встречи с главкомом и командующими направлениями

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, по итогу которого сделал загадочное заявление.

Как рассказал глава государства в своем традиционном видеообращении, он получил "очень конкретные доклады" от участников встречи, среди которых главнокомандующий ВСУ и командующие отдельными направлениями.

В частности речь шла об эффективности ПВО и поставках боеприпасов к ним, а также о процессе обучения украинских защитников.

"Не только снабжение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что очень важно. Сроки по поводу того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты", — сказал президент.

Кроме того, он поблагодарил всех военнослужащих из тех бригад, которые "провели подготовку".

Как сообщалось ранее, 25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью западным СМИ сообщил, что украинское контрнаступление уже началось и продолжается несколько дней. После этого замглавы ОПУ Игорь Жовква эти слова опроверг и сообщил, что контрнаступление начнется, когда Украина получит все необходимое для этого.