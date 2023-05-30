россия на переговоры не пойдет: в ЕС рассказали о планах кремля

В ЕС не видят признаков того, что россия готова к переговорам

В россии пока не готовы к переговорам с Украиной относительно завершения войны, поскольку кремль все еще надеется выиграть войну.

Как сообщает CNN, такое мнение высказал высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во время конференции в Барселоне.

По его словам, у него нет оптимизма относительно того, что мирные переговоры начнутся этим летом, поскольку с обеих сторон наблюдаются большие концентрации войск.

"Я вижу ясное намерение россии выиграть войну, она не пойдет на переговоры, если она не выиграет войну", — сказал Боррель.

Дипломат убежден, что россияне попытаются предпринять еще одну попытку одержать победу, поскольку о таких намерениях заявляли и в руководстве страны.

Представитель ЕС также отметил, что сейчас в Украине находится около 300 тысяч российских военных, что в два раза больше, чем в начале вторжения.

Как сообщалось ранее, заместитель главы МИД рф михаил галузин выдвинул ряд требований к Украине, чтобы завершить войну. В частности, это отказ от оккупированных территорий, возвращение к нейтральному статусу и прекращение военной помощи со стороны Запада.