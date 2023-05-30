Оккупанты усилили атаки на Харьковщине и Луганщине: свежие карты боев в Украине

В эпицентре внимания врага — Марьинка, там произошли почти половина столкновений за сутки

Российские оккупанты замедлились в Бахмуте и вокруг него, однако активно атакуют северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово — Кременная. Наступление врага продолжается и в Донецкой области, с особой фиксацией на Марьинке.

Об этом сообщает Институт изучения войны в ежедневном отчете. Аналитики также отметили, что оккупанты расширяют укрепления в Мариуполе. В Запорожской области российские источники заявляют об отраженной украинской атаке разведки, говорится в материале ISW.

По данным Генштаба ВСУ, враг направляет усилия на оккупацию Донбасса и Луганской области. В сутки отбиты 27 атак.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Враг минувших суток активизировался на Купянском направлении. Вел наступление возле Масютовки, Крахмального Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении не указаны наступления, однако по данным DeepState враг давит на Серебрянское лесничество, чем ставит под угрозу положение защитников Белогоровки на Луганщине. Аналитики отмечают, что район Кременной является одним из немногих, где враг атакует регулярно, а также может сосредоточивать наступательные возможности для создания условий потенциального наступления на Северск.

Карта боевых действий в Луганской и Харьковской области

По данным Генштаба на Бахмутском и Авдеевском направлениях не было наступательных действий противника, тогда как DeepState сообщает о боях у Клищиевки и севернее Водяного. Темпы операций врага снижены, ведь вагнеровцы уходят в тыл, заменяясь регулярными войсками.

Карта боевых действий в Бахмуте

Все источники сходятся в информации об активных боях в районе Марьинки. Оккупанты 12 раз атаковали украинские позиции. Российские войска пытаются захватить опорные пункты украинских взводов. Враг расширяет укрепления вокруг Мариуполя – готовятся к строительству блиндажей.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты строят окопы в окрестностях Мелитополя, хоронят технику и солдат в лесах. Российские оккупационные представители власти заявили об отражении операции украинской разведки вблизи Лобкового (37 км к юго-востоку от Запорожья) Запорожской области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты ночью снова атаковали Киев дронами. Несмотря на избиение 20 беспилотников, произошел пожар и есть жертва.