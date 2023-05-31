Оккупанты могли продвинуться под Авдеевкой: свежие карты боев в Украине

Враг усиленно атакует на Харьковщине, Луганщине, Донбассе.

Российское Минобороны может пытаться скрыть потери среди своих войск, завышая потери Украины. Заявления главы минобороны сергея шойгу об "абсурдно большом" количестве украинского оружия, которое они якобы уничтожили, вызывают критику и в самой россии.

Аналитики Института изучения войны в отчете отмечают, что враг атаковал северо-восточнее Купянска и северо-западнее Сватового, а российские источники утверждали, что российские войска совершили наземную атаку к югу от Кременной. У оккупантов есть незначительный прогресс на линии Авдеевка — Донецк. В Генштабе ВСУ сообщили об отраженных 22 вражеских атаках.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Российская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась пересечь украинско-российскую границу в районе Зеленого (34 км к северо-востоку от Харькова). В Харьковской области враг также наступал западнее Масютовки, в сторону Новоселовского и южнее Кузьминого на Луганщине. Россияне продолжают заявлять о своем захвате Масютовки, а также о продвижении у Белогоровки, однако за эти дни никакого подтверждения не предоставлено.

Карта боевых действий в Харьковской и Луганской областях

На Бахмутском направлении об атаках не сообщалось. Враг заменяет и перегруппировывает силы, а украинские военные сосредоточены на других задачах и уже несколько дней не продвигаются на северную и южную окраины Бахмута.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении оккупанты наступали в сторону Северного, на Марьинском активизировались и кроме Марьинки бои были в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Институт изучения войны отмечает, что кадры с геолокацией показывают, что войска России незначительно продвинулись к юго-западу от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки) близ шоссе E50. По данным DeepState позиционные бои севернее Водяного и севернее Владимировки продолжаются. Оккупанты ведут штурмовые действия южнее Каменского.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты не проводили наступлений на юг, обстреливали населенные пункты и позиции украинских войск. ВСУ не оставались в долгу, сообщается сразу о нескольких ударах по скоплениям врага — в Михайловке, Мелитополе, под Мариуполем. В отчете также отмечено, что на западе Запорожской области в районе Орехова действуют не только регулярные войска россии, но и чеченский батальон.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

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