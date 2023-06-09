Усовершенствованные ракеты для Patriot и не только: США готовит новый пакет помощи для Украины

США серьезно укрепят ПВО Украины на фоне контрнаступления ВСУ

Уже завтра, 10 июня, США объявят о новом долгосрочном пакете вооружения для Украины на сумму в более 2 миллиардов долларов. В основном это будет поддержка украинской системы ПВО на фоне контрнаступления ВСУ.

Как сообщает Bloomberg, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для ПВО и не только.

В частности, США планируют закупить для Украины ракетные установки и снаряды Hawk, а также два типа усовершенствованных ракет для систем Patriot.

Издание пишет, что данный пакет помощи будет крайне необходим Киеву на фоне начинающегося контрнаступления ВСУ.

Первые поставки вооружения могут состояться через несколько месяцев или же через несколько лет. Они направлены на поддержку "долгосрочных потребностей Украины в безопасности, а не для немедленного использования на поле боя".

В частности, Украина получит модифицированные ракеты для Patriot Advanced Capability Missile-3 и Guidance Enhanced Missile.

Что касается систем Hawk, то США передадут их из собственных запасов, но они должны быть отремонтированы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США пообещали создать в Украине армию будущего.