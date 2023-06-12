ВСУ вернули под украинский флаг еще один населенный пункт в Донецкой области (карта)

Украинские воины освободили село Сторожевое Донецкой области. Силы обороны продвигаются на Донбассе, ранее стало известно об освобождении еще нескольких сел.

Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского", — говорится в сообщении.

Отметим, село Сторожевое было в оккупации с марта 2022 года.

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