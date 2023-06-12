ВСУ продвинулись на Донбассе, есть успехи: свежие карты боев в Украине

Силы обороны продвигаются с тяжелыми боями

Идут 474-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, в течение 11 июня Вооруженные силы Украины продвинулись под Авдеевкой, а также на Запорожском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

Генштаб ВСУ сообщил, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 19 боевых столкновений.

11 июня оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян около Белогоровки.

Луганская область

Российские "военкоры" утверждали, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Веселого (30 км от Кременной).

Донбасс

11 июня Силы обороны и оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российскую атаку вблизи Белой Горы. Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Клищиевки.

Бахмутское направление

Украинские силы добились успехов около Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись к югу от Невельского. Россияне продолжали атаки на линии Авдеевка-Донецк.

Донецкая область

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили атаки оккупантов вблизи Авдеевки и Марьинки. На опубликованных 11 июня кадрах видно, что российский 10-й танковый полк продолжает действовать вблизи Авдеевки.

"Южная ось"

Украинские силы совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, свидетельствует, что освобождено Нескучное и Благодатное.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска освободили Макаровку (7 км от Великой Новоселки).

Российские военные блогеры также утверждали, что украинские силы заняли позиции в Левадном и продвинулись в районе Новодаровки.

Херсонская и Николаевская области

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Российский военный блогер опубликовал кадры, якобы подтверждающие захват украинскими силами Лобково (24 км от Орехова) и Пятихаткок (23 км от Орехова).

Запорожская область

Продолжается угроза Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны рф, из-за чего Украина перевела последний реактор ЗАЭС из горячего режима остановки на холодный.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 12 июня прогремели взрывы в оккупированном Мелитополе. Кроме того, о "бессоннице" у захватчиков сообщают и в оккупированном Токмаке.