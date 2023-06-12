ВСУ продвинулись, у россиян потери в живой силе и технике: что происходит под Бахмутом

В ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте

На флангах в районе Бахмута Донецкой области украинские военные смогли продвинуться еще на 700 метров. При этом противник продолжает попытки контратак.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По данным представителя ВСУ, на Бахмутском направлении сейчас идут позиционные бои. Попытки контратаковать со стороны врага результатов не приносят.

Всего за минувшие сутки здесь произошли три боестолкновения. Враг нанес 249 артиллерийских обстрелов и два удара с авиации.

В то же время наши военные продолжали идти в наступление на участках, где это было возможным.

"На флангах прошли от 250 до 700 метров, отодвинув врага", – отметил Череватый.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали в боях на данном направлении 66 оккупантов. Еще 83 россиян получили ранения, трое попали в плен.

Также враг потерял две боевые машины пехоты, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад боеприпасов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в СНБО рассказали о потерях оккупантов в Бахмуте.