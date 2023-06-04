Счет идет на десятки тысячи: Данилов рассказал о потерях россиян в Бахмуте

В СНБО назвали потери Украины и россии во время боев за Бахмут

Во время долгих и кровопролитных боев за Бахмут россияне потеряли более 20 тысяч человек, в то время как потери Украины в разы ниже.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По его словам, 1 сентября 2022 года россияне начали привлекать заключенных к выполнению боевых заданий в Бахмуте в рядах ЧВК "Вагнера" и с тех пор они потеряли там 22 816 человек.

При этом Данилов отметил, что потери Украины были в 7,5 раза меньше, то есть чуть более 3 тысяч человек.

"Мы не имеем права сдавать наши города. Без сопротивления они бы победили", — отметил он, отвечая на вопрос о том, почему Украина так отчаянно держит оборону города-крепости.

Напомним, в настоящее время темпы боевых действий возле Бахмута замедлились, поскольку оккупанты проводят ротацию подразделений и меняют наемников ЧВК "Вагнера" на российскую регулярную армию.

Как сообщалось ранее, накануне корреспондент "Телеграфа" побывал возле Бахмута и показал, как там сейчас воюют украинские военнослужащие и поинтересовался, что они думают о происходящем возле города.