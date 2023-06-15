Контрнаступления еще нет? Reuters посчитал, сколько бригад задействовано, у Зеленского прояснили ситуацию

Обе стороны стремятся к истощению ресурсов противника

Украина начала контрнаступательные операции, но основная битва еще впереди — Генштаб ВСУ задействовал только 3 из 12 подготовленных бригад.

Украина создала 12 бронетанковых бригад, девять из них обучены и оснащены на Западе. Обычно бригада включает не менее 3,5-4 тысячи военнослужащих, пишет Reuters.

Кроме того, есть еще восемь штурмовых бригад численностью 40 тысяч человек, сформированных Министерством внутренних дел.

По данным издания, обе стороны стремятся к истощению ресурсов противника. Хотя у украинских сил уже нет стратегической внезапности, но тактическая внезапность остается.

Основная линия российской обороны имеет глубину 10-15 километров, Украина уже нанесла ряд ударов по российским оккупантам, деоккупировав 7 населенных пунктов.

В то же время издание пишет, что Украина могла потерять до 15% своих машин Bradley и несколько процентов танков "Leopard", однако своевременные поставки Запада способны покрыть эти потери и украинская армия снова будет в полной боевой готовности.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что ВСУ еще не начали контрнаступление, а проводят наступательные действия с целью выявления слабых мест в защите оккупантов.

"Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит: "Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление", – отметил он.

Подоляк назвал цели украинских войск на ближайшее время: первое – уничтожить как можно больше мобилизованных, чтобы добавить психологического давления на российскую армию.

Второе – уничтожить как можно больше российской техники, чтобы оккупанты не могли ее использовать.

"Третья составляющая – это не конкретное направление. Сегодня Украина демонстрирует, что такое современная война, – она атакует на многих направлениях сразу. То есть мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве даже можно идти на многих направлениях. Это уникальная история. Поэтому – тестирование, позволяющее продвигаться вперед, создавать панические настроения", – резюмировал Подоляк.

Президент Чехии Петр Павел в интервью "Радио Свобода" также заявил, что Вооруженные силы Украины еще не приступили к настоящему контрнаступлению, а основные цели и результаты — еще впереди.

По его словам, то, что сейчас происходит на поле боя — формирующие операции.

Подготовка к контрнаступлению ВСУ, как считает Павел, займет значительное время. Однако по его мнению, у украинских войск есть время до зимы, так как погода в холодное время не способствует активным военным действиям: "все, чего не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере до весны следующего года", отметил он.

Напомним, заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники во время наступательных действий понесли в разы меньшие потери, чем российские оккупанты. При этом россия будет нагнетать волну фейков о потерях Украины.