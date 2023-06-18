План россиян не сработал: военный аналитик о ситуации в Бахмуте

Враг пытался заманить ВСУ в ловушку, теперь же сам находится в таком положении

После того, как наступление ВСУ продвинулось по всем направлениям, стало понятно, что план оккупантов создать ловушку для ВСУ в Бахмуте, захватить город и выйти на границу Донецкой области не сработал.

Таким мнением с 24 каналом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Подобными действиями, уверен эксперт, враг планировал постепенно уничтожать украинские войска, чтобы мы не думали о контрнаступлении.

Сейчас же ситуация в корне перевернулась.

"Ситуация кардинально изменилась и перевернулась. В этом случае россия хотела выкопать яму для нас, но они сами туда попадают. Сейчас ситуация противоположная, только уже в нашу пользу. Теперь мы делаем для врага то, что он хотел сделать для нас", — заметил он.

Мусиенко подчеркнул, что ВСУ почти не привлекают резервы, подготовленные для контрнаступления. Украина обороняется и атакует имеющимися силами. Цели украинских защитников на Бахмутском направлении – завоевание флангов, установление контроля над флангами вокруг Бахмута.

"Как следствие, установление огневого контроля с помощью артиллерийского и минометного огней за Бахмутом. В дальнейшем это перерезание линий обеспечения и логистики с оккупированных территорий в Бахмут. Таким образом освободить эту территорию", — объяснил военный обозреватель.

Также руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что перед ВСУ стоит еще одна задача: уничтожить все резервы, которые россия подтягивает на Бахмутское направление.

"Это происходит в контексте контрнаступательных действий ВСУ по другим направлениям. Враг вынужден растягивать свою линию фронта, линию обороны, что создает определенные перспективы для нас. Несмотря на то, что россияне опрокидывают подкрепления, они не отвоевали никаких позиций украинских войск под Бахмутом", — подчеркнул. Мусиенко.

Он добавил, что на одном из флангов украинские защитники продвинулись на 3 километра, на другом – более километра.

Ранее Телеграф рассказывал, что украинские войска продвинулись на флангах Бахмута на 200-500 метров. Кроме того, есть продвижение в Запорожской области, что подтверждают и иностранные наблюдатели.