"Повесили тебе датчик на спину": украинские бойцы хитростью взяли в плен несколько врагов (видео)

россиянин был так напуган, что даже не усомнился в словах наших винов

На одном из участков фронта в районе Бахмута украинские военные взяли в плен российского оккупанта и хитростью вынудили его привести еще двоих своих сослуживцев.

Видео этого момента, снятого командиром батальона Олегом "Сирко", разместило "Громадське".

При выходе разведки батальона на российские позиции, разведчики встретили оккупанта, взяли его в плен и расспросили об обстановке. Украинские воины сказали российскому бойцу, якобы они закрепили у него на спине устройство, которое взорвется, если они нажмут кнопку, и отправили привести еще россиян, чтобы взять в плен и пополнить обменный фонд. На самом деле они прикрепили ему на спину обычную палку.

"Крепи взрывное устройство — радиодетонатор и гранату — все это радиусом действия километр. Хорошо, 700 м. У тебя кнопка? Мы тебе покажем, вернешься ко мне, я сниму детонатор. Ты видишь, что мы по сравнению с вами — ультрасовременные войска. Жить будешь. Мы так сто раз делали", — сказал командир украинского подразделения россиянину.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Оккупант поверил и очень испугался. Он сделал все, как хотели наши воины — пошел на свои позиции и выманил оттуда еще нескольких россиян, якобы для эвакуации раненого. Украинские бойцы приняли участие в спектакле — по легенде, они были российскими разведчиками, переодевшимися в форму ВСУ.

"Понял уже, куда попал?" — спросили бойцы 225-го батальона 127-й бригады терробороны одного из россиян, оказавшегося в их руках и расспросили о позициях россиян, которые находились рядом.

Как сообщал "Телеграф", президент россии владимир путин заявил о новых выдуманных победах своей армии. По его словам, ВСУ несут "серьезные потери" и на фронте сейчас наблюдается затишье. Однако главарь наемников ЧВК "Вагнер" евгений пригожин не согласен со своим президентом - он пожаловался на успехи ВСУ на фронте и снова рассказал о нехватке боеприпасов и даже обычных гранат.