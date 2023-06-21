путин заявил о новых "успехах" оккупантов в Украине: у главаря "вагнеровцев" истерика

По словам егвения пригожина, путин и другое командованиедалеки от реальной картины на фронте

На встрече с выпускниками военных вузов владимир путин заявил не только о намерении развивать ядерную триаду, но и о новых фантастических победах армии. По его словам, ВСУ несут "серьезные потери" и на фронте сейчас наблюдается затишье.

В Telegram-канале Кремля опубликовали отрывок общения путина с журналистами, на котором тот заявил, что "мужики (российские солдаты — ред.) наколотили 245 танков и 678 бронемашин" разного типа. Потери живой силы ВСУ диктатор озвучивать не стал, лишь отметив, что они "очень значительные".

К слову, это не первые заявления путина о фантастических успехах оккупантов на фронте. На прошлой неделе он заявлял, что по данным на 4 июня Украина якобы "потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин". Путем нехитрых вычислений можно посчитать, что оккупанты за две недели уничтожили на фронте 85 танков и 318 бронемашин.

Однако в сети над такими заявлениями путина смеются и считают, что у армии оккупантов наоборот все плохо, раз врать заставили самого президента. Также пользователи соцсетей обратили внимание на числа, которые озвучил путин. Они состоят из цифр, которые просто идут подряд.

Однако главарь наемников ЧВК "Вагнер" евгений пригожин не согласен со своим президентом. В своем Telegram-канале он пожаловался на успехи ВСУ на фронте и снова рассказал о нехватке боеприпасов и даже обычных гранат.

"Пятихатки — под ВСУ, северная часть Роботино — под ВСУ, Урожайное — под ВСУ. Над Токмаком — ВСУ, вооружения нет, боеприпасов нет, солдатам нужны даже гранаты, они пишут письма командованию. Информация затыкается, ВСУ идет в Молочный Лиман, если получится – вернет себе большинство территорий, захваченных рф", — заявил евгений пригожин.

Также главарь ЧВК "Вагнер" заявил, что Силы обороны Украины начали форсировать Днепр, а некоторые ДРГ дошли до Голой Пристани. Вскоре ожидается, что на левый берег Днепра зайдут ВСУ. Командование рф не знает реальной ситуации на фронте. Подробности неудач скрываются от военкоров, "идет прямое предательство россии", заявил пригожин.

Также он отметил, что у личного состава ЧВК "Вагнер" и других подразделений оккупантов нехватка сил на 50–60%. Вместо того, чтобы оказывать помощь, руководство так называемой "сво" занимается "подтасовкой фактов", чтобы докладывать в Кремль только положительные новости.

"Они обманывают путина и русский народ. На вчерашней коллегии Минобороны обсуждалась выставка, которую устраивает родной шойгу и парад. В общем, все идет по плану", – констатировал пригожин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ продвигаются вперед на юге, о чем рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский. По его словам, успехи заметные.