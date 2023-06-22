Сын миллиардера Баффета обратился к союзникам Украины: "Никто не выигрывал войну, боясь последствий"

Сын американского бизнесмена выступает за то, чтобы мир не дал россии выиграть войну и переписать историю

На лондонской конференции по восстановлению Украины сын американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Говард Грэм Баффет призвал Запад больше инвестировать в Украину. По его словам, война не должна этому помешать.

Слова известного американца передает "Суспільне". В то же время Говард Грэм Баффет заявил, что союзники не дают Украине все необходимое для победы над россией в нужном объеме.

"И что еще хуже. Мы просим Украину вести эту войну так, как мы сами не хотели ее вести. Я вам скажу, что никто никогда не выигрывал войну, боясь последствий. У нас нет места для ошибок", — подчеркнул Баффет.

Сын американского миллиардера поделился впечатлениями от поездки в Украину и рассказал несколько историй, которые поразили его до глубины души. В частности, 19-летняя девушка, которая лишилась двух ног, сказала, что ее главное желание — снова вернуться воевать на фронт, а молодой парень, потерявший левую руку и две ноги, хочет проводить консультации для других ампутированных.

Говард Грэм Баффет подчеркнул, что россия уже создала в мире самый большой гуманитарный кризис. Поэтому общество не должно позволить ей изменить историю еще больше.

"Я понимаю, что главная цель этой конференции — сосредоточиться на инвестициях. Однако, что бы ни стало результатом этой конференции, она должна также выступать за справедливость и требовать, чтобы наши действия принесли победу Украине. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с такой четким разграничением между правильным и неправильным. Никогда. Когда победа приходит в Украину, она приходит ко всем нам", — подытожил бизнесмен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что восстановить Украину за счет российских денег может не получиться. В ЕС сделали тревожное заявление на счет конфискации замороженных активов.