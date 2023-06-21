Восстановить Украину за счет россии не выйдет? В ЕС встревожили заявлением

В ЕС уже рассматривают другие способы помочь Украине

В Европейском союзе пришли к выводу, что законных оснований полностью конфисковать замороженные российские активы и передать их на восстановление Украины нет. Потому власти ЕС планируют сосредоточиться на их временном использовании.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что ЕС продолжает изучать, как он мог бы использовать более 200 миллиардов евро (219 миллиардов долларов) из замороженных активов российского центрального банка и направить их в Украину. Сейчас активы находятся бельгийского депозитария Euroclear. В первом квартале этого года доход от процентных ставок по ним составил около 750 миллионов евро.

Члены рабочей группы Евросоюза по использованию замороженных российских резервов сейчас не видят "надежного правового средства, позволяющего конфисковать замороженные активы исключительно на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС".

В то же время министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Bloomberg Television заявил следующее:

"Я полностью понимаю эмоциональность дебатов и то, что мы говорим, что должны заполучить эти активы. Но мы правовые государства. Мы защищаем основанный на правилах международный порядок", — сказал он.

Также в материале указывается, что по словам людей, знакомых с этим вопросом, несколько крупных мировых банков обеспокоены тем, что присвоение российских активов может привести к ответной реакции москвы.

Сейчас ЕС рассматривает вариант так называемого непредвиденного вклада. То есть, фирмы с российскими активами, которые получают большую прибыль, могут обязать переводить значительную сумму в ЕС. Затем средства будут перенаправлены на поддержку Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Великобритания ввела новое законодательство, согласно которому она имеет возможность сохранять санкции против россии, пока страна-агрессор не выплатит Украине компенсацию.