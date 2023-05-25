Почти 200 млрд евро: как ЕС хочет помочь Украине за счет россии

Чиновники ЕС намерены представить более конкретные предложения по российским активам на встрече лидеров ЕС в конце июня

В Евросоюзе обсудили возможность передачи Украине 196,6 миллиарда евро, полученных в результате заморозки российских активов. В частности, речь идет о средства российского центрального банка.

Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, знакомые в данным вопросом.

"Официальные лица государств-членов и Европейской комиссии встретились в среду, чтобы изучить варианты оттока процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в Euroclear, крупнейшей в мире расчетной палате", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг не приведет к экспроприации самих активов, однако будет означать эскалацию финансового давления Запада на рф.

По данным правительства Бельгии, санкции заморозили 196,6 млрд евро российских активов в Euroclear, из которых 180 млрд евро — активы российского центрального банка. Эти деньги реинвестирует бельгийский расчетный центр Euroclear, и саму прибыль, полученную от этого, должностные лица ЕС могут перенаправить в Украину.

В первом квартале 2023 года Euroclear заявила о выплате процентов в размере 734 млн евро на остатки средств от активов, находящихся под санкциями.

Чиновники ЕС намерены представить более конкретные предложения по российским активам на встрече лидеров ЕС в конце июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине оценили убытки, которые нанесла россия в ходе полномасштабной войны. Страна-агрессор должна будет компенсировать их за свой свет.