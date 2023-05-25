Майже 200 млрд євро: як ЄС хоче допомогти Україні за рахунок росії

Чиновники ЄС мають намір подати більш конкретні пропозиції щодо російських активів на зустрічі лідерів ЄС наприкінці червня

У Євросоюзі обговорили можливість передачі Україні 196,6 мільярда євро, отриманих внаслідок заморожування російських активів. Зокрема йдеться про кошти російського центрального банку.

Про це пише газета Financial Times, посилаючись на власні джерела, знайомі з цим питанням.

"Офіційні особи держав-членів та Європейської комісії зустрілися в середу, щоб вивчити варіанти відтоку відсотків, що генеруються російськими активами, що зберігаються в Euroclear, найбільшій у світі розрахунковій палаті", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий крок не призведе до експропріації самих активів, проте означатиме ескалацію фінансового тиску Заходу на росію.

За даними уряду Бельгії, санкції заморозили 196,6 млрд євро російських активів в Euroclear, з яких 180 млрд євро — активи російського центрального банку. Ці гроші реінвестує бельгійський розрахунковий центр Euroclear, і сам прибуток, отриманий від цього, посадовці ЄС можуть перенаправити в Україну.

У першому кварталі 2023 року Euroclear заявила про виплату відсотків у розмірі 734 млн євро на залишки коштів від активів, що перебувають під санкціями.

Чиновники ЄС мають намір подати більш конкретні пропозиції щодо російських активів на зустрічі лідерів ЄС наприкінці червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні оцінили збитки, які завдала росія під час повномасштабної війни. Країна-агресор має компенсувати їх за своє світло.