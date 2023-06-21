Відновити Україну за рахунок росії не вийде? У ЄС стурбували заявою

У ЄС уже розглядають інші способи допомогти Україні

У Європейському союзі дійшли висновку, що законних підстав повністю конфіскувати заморожені російські активи й передати їх на відновлення України немає. Тому влада ЄС планує зосередитися на їхньому тимчасовому використанні.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ЄС продовжує вивчати, як він міг би використати понад 200 мільярдів євро (219 мільярдів доларів) із заморожених активів російського центрального банку та направити їх до України. Наразі активи перебувають у бельгійського депозитарія Euroclear. У першому кварталі цього року дохід від процентних ставок за ними становив близько 750 мільйонів євро.

Члени робочої групи Євросоюзу по використанню заморожених російських резервів зараз не бачать "надійного правового засобу, що дозволяє конфіскувати заморожені активи виключно на тій підставі, що ці активи підпадають під обмежувальні заходи ЄС".

Водночас міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг в інтерв’ю Bloomberg Television заявив:

"Я повністю розумію емоційність дебатів і те, що ми говоримо, що повинні отримати ці активи. Але ми правові держави. Ми захищаємо заснований на правилах міжнародний порядок", — сказав він.

Також у матеріалі вказується, що за словами людей, знайомих із цим питанням, кілька великих світових банків стурбовані тим, що присвоєння російських активів може призвести до реакції москви у відповідь.

Наразі ЄС розглядає варіант так званого непередбаченого внеску. Тобто фірми з російськими активами, які одержують великий прибуток, можуть зобов’язати переказувати значну суму в ЄС. Потім кошти буде перенаправлено на підтримку України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Великобританія запровадила нове законодавство, згідно з яким вона має можливість зберігати санкції проти росії, поки країна-агресор не виплатить Україні компенсацію.