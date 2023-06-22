Син мільярдера Баффета звернувся до союзників України: "Ніхто не вигравав війну, боячись наслідків"

Син американського бізнесмена виступає за те, щоб світ не дав росії виграти війну та переписати історію

На лондонській конференції з відновлення України син американського інвестора-мільярдера Уоррена Баффета Говард Грем Баффет закликав Захід більше інвестувати в Україну. За його словами, війна не повинна цьому завадити.

Слова відомого американця передає "Суспільне". Водночас, Говард Грем Баффет заявив, що союзники не дають Україні все необхідне для перемоги над росією в потрібному обсязі.

"І що ще гірше. Ми просимо Україну вести цю війну так, як ми самі не хотіли її вести. Я вам скажу, що ніхто ніколи не вигравав війну, боючись наслідків. Ми не маємо місця для помилок", — підкреслив Баффет.

Син американського мільярдера поділився враженнями від поїздки до України та розповів кілька історій, які вразили його до глибини душі. Зокрема, 19-річна дівчина, яка втратила дві ноги, сказала, що її головне бажання — знову повернутися воювати на фронт, а молодий хлопець, який втратив ліву руку та дві ноги, хоче проводити консультації для інших ампутованих.

Говард Грем Баффет наголосив, що росія вже створила у світі найбільшу гуманітарну кризу. Тому суспільство не повинно дозволити їй змінити історію ще більше.

"Я розумію, що головна мета цієї конференції — зосередитися на інвестиціях. Однак, хоч би що стало результатом цієї конференції, вона повинна також виступати за справедливість і вимагати, щоб наші дії принесли перемогу Україні. За все своє життя я ніколи не стикався з таким чітким розмежуванням між правильним та неправильним. Ніколи. Коли перемога приходить в Україну, вона приходить до всіх нас", — підсумував бізнесмен.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відновити Україну за рахунок російських грошей може не вийти. У ЄС зробили тривожну заяву щодо конфіскації заморожених активів.