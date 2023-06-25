ВСУ значительно активизировали темп своих действий на бахмутском направлении: свежие карты боев

ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись вперед, а на других участках линии продолжались регулярные бои

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487 день. ВСУ ведут контрнаступательные действия и достигают успеха сразу на некоторых направлениях. В то же время российские оккупанты войска провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и Марьинки.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Луганская область

Российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе н. п. Берестово Харьковской области (28 км к юго-востоку от Купянска) и южнее Дибровой (7 км к юго-западу от Кременной)

Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что интенсивность российских атак на Сватово и Кременном направлении снизилась.

В то же время в Минобороны рф заявляют, что захватчики отразили четыре атаки украинских войск в лесном массиве Серебрянская (11 км к югу от Кременной). Кроме того, по словам оборонного ведомства страны-агрессора, что российские силы якобы выкрыли три украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Ямполевки (17 км к западу от Кременной), Торского (15 км к западу от Кременной) и Диброва.

Донецкая область

Украинские силы активизировали контрнаступательные действия в районе Бахмута. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ВСУ начали одновременные наступательные действия вблизи самого Бахмута, к северу от Бахмута вблизи Орехово-Василевки (11 км к северо-западу от Бахмута), Богдановки (8 км к северо-западу от Бахмута), Ягодного (2 км к северу от Бахмута), к юго-западу от Бахмута вблизи Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы значительно активизировали темп своих действий на бахмутском направлении, но оккупанты сохранили свои позиции в этом районе. Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешную наступательную операцию в районе н. п. Ивановское (6 км к западу от Бахмута) и Веселого.

Плюс к этому, на прошлой неделе украинские силы захватили территорию, которую российские войска контролируют с 2014 года, недалеко от Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки).

По данным Генштаба ВСУ, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и Марьинки.

Запорожская, Херсонская и Николаевская области

Российские войска безуспешно контратаковали в районе н. п. Золотая Нива (13 км к юго-востоку от Большой Новоселки) и попытались отбить утраченные позиции в районе н. п. Макаровка (7 км к югу от Большой Новоселки).

В то же время ВСУ продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области и добились успехов. Анна Маляр сообщила, что ожесточенные бои продолжаются на всех направлениях украинского наступления на юге Украины.

Российский блогер заявил, что украинские силы усилили наступление на Работино (12 км к югу от Орехова) после прекращения штурмов к юго-западу от Орехова. По его словам, ВСУ заняли позиции российских траншей возле Работино, а якобы ослабление огня российской артиллерии способствовало продвижению украинцев. Им удалось продвинуться на 1,5 км в сторону Работино с севера и занять новые позиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командующий Сухопутным войсками ВСУ Александр Сырский сделал важное заявление насчет украинского контрнаступления. По его словам, основной удар ВСУ еще не был нанесен и он ждет оккупантов впереди.