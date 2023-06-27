россия запустила ракеты по Украине в годовщину удара по Кременчугу: что известно сейчас

Зафиксирована угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3

Днем 27 июня в большей части Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы запуска ракет по стране со стороны российских оккупантов. "Телеграф" рассказывает, что известно на данный момент.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины.

"Зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России. Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3… Ракеты заходят из Сумщины. Движутся в направлении Полтавщины. Движутся в направлении Кременчуга", — говорится в сообщении.

На данный момент известно о взрыве в Суммах. По предварительной информации, это была работа ПВО.

В то же время сообщается о взрывах в Кременчуге.

В 12:07 Воздушные силы ВС Украины сообщили об отбое ракетной опасности в стране. По состоянию на 12:10 воздушная тревога отменена практически по всей стране.

Стоит отметить, что российские захватчики атаковали Кременчуг в годовщину удара по торговому центру "Амстор" 27 июня 2022 года. Помещение, в котором находилось большое количество людей, было атаковано крылатой ракетой X-22. На следующий день после трагедии стало известно о 20 погибших и 59 раненых. Также правоохранителям поступило более 40 заявлений о пропавших без вести людях, которые находились на территории ТЦ в момент ракетного удара.