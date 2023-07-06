И это ещё не конец: Украина уже перегнала россию по количеству танков (инфографика)

Опубликованные цифры не могут точно отображать ситуацию на фронте

Украина начала превосходить россию в количестве танков после более чем 16 месяцев войны.

Как пишет Bloomberg, об этом свидетельствуют данные базы Ukraine Support Tracker.

В отчете специалистов указанно, что Киев получил от союзников с начала войны 471 новый танк, а еще 286 находятся в процессе передачи. Для сравнения, с начала войны у россиян было 3,4 тысячи танков, сейчас осталось 1,4 тысячи. У Украины на момент полномасштабного вторжения оккупантов была почти тысяча танков, а сейчас — 1,5 тысячи.

Также с начала войны наблюдается сокращение разницы в количестве тяжелого вооружения и реактивных систем залпового огня. До февраля 2022 года у Украины было почти 800 единиц тяжелого вооружения, а сейчас — свыше тысячи. Что касается РСЗО, то до начала вторжения Украина имела 354 единицы, сейчас же в распоряжении ВСУ 427 установок. У россии же почти за полтора года войны систем РСЗО стало меньше почти на 300 единиц.

Издание отмечает, что цифры не могут точно отображать ситуацию на фронте, ведь обе стороны войны не раскрывают своих потерь на официальном уровне.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Британии озвучили масштабные потери россиян на фронте.