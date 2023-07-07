Молния убила людей на Говерле: в сети появилось видео момента удара

Удар стихии был мощнейшим

В четверг, 16 июля, на Говерле молнией убило двоих людей — мужчину и 11-летнюю девочку, еще одну женщину в шоковом состоянии забрали врачи. Появилось видео удара смертоносной молнии, е разряд был очень сильным и напугал даже тех, кто находился на расстоянии.

Его публикуют в сети.

Ударная волна была настолько сильной, что сбила с ног даже тех, кто находился в отдалении. Люди очень испугались и сначала не поняли, что произошло.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, трагедия произошла на синем маршруте на Говерле. На место событий незамедлительно прибыли спасатели из Ворохты и Яремче, однако ребенок и мужчина уже были без признаков жизни. А третью пострадавшую, женщину, в шоковом состоянии сопроводили до поста Заросляк и передали медикам.

Этот маршрут на Говерлу популярен среди туристов. Он довольно крутой и высокий, тянется на 3,7 километров. Восхождение по нему в среднем занимает около двух часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три дерева не стоит сажать около дома, потому что они могут притягивать молнию.