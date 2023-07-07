Блискавка вбила людей на Говерлі: у мережі з’явилося відео моменту удару

Удар стихії був найпотужнішим

У четвер, 16 липня, на Говерлі блискавкою вбило двох людей — чоловіка та 11-річну дівчинку, ще одну жінку в шоковому стані забрали лікарі. З’явилося відео удару смертоносної блискавки, її розряд був дуже сильним і налякав навіть тих, хто перебував на відстані.

Його публікують у мережі.

Ударна хвиля була настільки сильною, що збила з ніг навіть тих, хто був на відстані. Люди дуже злякалися і спершу не зрозуміли, що сталося.

Увага, у відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, трагедія сталась на синьому маршруті на Говерлі. На місце подій негайно прибули рятувальники з Ворохти та Яремче, проте дитина та чоловік уже були без ознак життя. А третю постраждалу, жінку, у шоковому стані супроводили до поста Заросляк та передали медикам.

Цей маршрут на Говерлу є популярним серед туристів. Він досить крутий та високий, тягнеться на 3,7 кілометрів. Сходження по ньому в середньому займає близько двох годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, які три дерева не варто садити біля будинку, бо вони можуть притягувати блискавку.