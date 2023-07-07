"Наших накрывают": Маляр выступила с обращением к части украинцев

Официальные источники, в отличие от неофициальных, согласовывают всю информацию с командирами ВСУ

В Министерстве обороны Украины в очередной раз подчеркнули, что не все детали контрнаступления можно разглашать. В связи этим там обратились к владельцам отечественных Telegram-каналов.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале замминистра обороны Анны Маляр.

Она попросила администраторов интернет-пабликов не выкладывать новости с фронта в режиме онлайн и день в день.

"Наших накрывают сразу после этого. Ну такова специфика нашего врага. Только после обнародования информации официальными спикерами – Генштаба, ОСУВов, Минобороны", — говорит Маляр, добавляя, что "Мы все согласовываем информацию перед обнародованием с подразделениями по безопасности операций и непосредственно с командованиями на местах".

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал Сырский сообщил о продвижении ВСУ под Бахмутом. Он даже показал, как это происходит.

Также мы сообщали о том, в Минобороны Украины объяснили, почему в оккупированной Макеевке в последнее время участились мощные взрывы. К слову, пока они это объясняли, в городе произошел еще один прилет.