Черкасчина пострадала от удара БПЛА: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Пострадало двое людей

В ночь на среду, 12 июля, россияне ударили по Украине "шахедами". В частности под удар попала Черкасская область, тревога там длилась более трех с половиной часов.

О последствиях сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар — сейчас уже ликвидирован", — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадало двое людей, их с ожогами доставили в больницу.

Такие звуки слышали жители Черкасской области в ночь на 12 июля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 12 июля Киев подвергся массированной атаке вражескими дронами. Тревога в столице и регионе длилась более двух часов, за это время наши защитники уничтожили все воздушные цели оккупантов. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Мы также рассказывали, что Иран представил свой "новый" дрон Zhobin, на деле являющийся копией польского дрона Warmate. Вполне возможно, что эти беспилотники окажутся в россии и оккупанты будут бить ими по Украине.