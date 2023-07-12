Взрыв в Запорожье: обломки сбитого БПЛА упали в парке, есть пострадавшие (видео)

Среди пострадавших ребёнок

В Запорожье прогремело несколько взрывов. Предварительно, наша ПВО сработала по вражеским целям, но на земле, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, 12 июля жители Запорожья могли слышать звуки мощных взрывов. Согласно неофициальной информации, ПВО сбила российский беспилотник в небе над областным центром. К сожалению, обломки летательного аппарата упали прямо над парком в одном из районов города.

В этот момент там находились люди, которые получили ранения различной степени тяжести. На опубликованном журналистами видео можно увидеть по меньшей мере двух раненых. В настоящий момент, согласно официальным данным, известно уже о 6 пострадавших, среди них маленький ребёнок.

Также в районе падения осколков ими были посечены жилые дома и заведения. Выбиты окна и пострадало имущество горожан.

На месте событий уже работают все необходимые службы. Раненых доставляют в больницы, а последствия ликвидируют сотрудники ГСЧС.

"Ведутся следственные действия. Упали обломки пока еще неизвестного объекта. Идет обследование прилегающих домов", — говорит первый заместитель городского головы Александр Власюк.

Напомним, ранее мы писали, что 7 июля в Запорожье прогремел взрыв, а над городом поднялся густой черный дым. Россияне использовали для удара ракеты С-300.