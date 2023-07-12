Вдали от фронта: двое военных погибли на Ровенщине, подорвавшись на мине

Судебное расследование по факту детонации взрывного устройства в Ровенской области уже было начато

Рядом с селом Заболотье, что на Ровенщине возле города Вараш, куда недавно приезжал Владимир Зеленский, произошел несчастный случай с украинскими военнослужащими.

Двое мужчин погибли в результате подрыва на мине. На данный момент официальной информации об этом случае нигде нет. Об инциденте "Телеграфу" стало известно от источников среди правоохранителей.

Полицейские отмечают, что этим делом сейчас занимается Государственное бюро расследований и военная прокуратура.

"Телеграф" получил эксклюзивный комментарий от ГБР, в котором изданию сообщили о том, что судебное расследование по факту детонации взрывного устройства в Ровенской области уже было начато. В результате происшествия погибли двое военнослужащих, а еще четверо получили ранения разной степени и были госпитализированы.

Следователи ГБР изучают обстоятельства инцидента. Проводятся неотложные следственные действия. Сообщается, что Предварительная квалификация правонарушения — нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 414 УК Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Житомирской области семья поехала собирать чернику на заминированной территории, проигнорировав запрещающие и предупреждающие об опасности знаки на дороге. В результате автомобиль подорвался на мине. Погиб 23-летний парень.