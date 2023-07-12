Вдалині від фронту: двоє військових загинули на Рівненщині, підірвавшись на міні

Судове розслідування за фактом детонації вибухового пристрою на Рівненщині вже було розпочато

Поряд із селом Заболоття, що на Рівненщині біля міста Вараш, куди нещодавно приїжджав Володимир Зеленський, стався нещасний випадок з українськими військовослужбовцями.

Двоє чоловіків загинули внаслідок підриву на міні. На цей момент офіційної інформації про цей випадок ніде немає. Про інцидент "Телеграфа" стало відомо від джерел серед правоохоронців.

Поліцейські зазначають, що цією справою зараз займається Державне бюро розслідувань та військова прокуратура.

"Телеграф" отримав ексклюзивний коментар від ДБР, у якому виданню повідомили про те, що судове розслідування за фактом детонації вибухового пристрою на Рівненщині вже було розпочато. Внаслідок пригоди загинули двоє військовослужбовців, а ще четверо отримали поранення різного ступеня та були госпіталізовані.

Слідчі ДБР вивчають обставини інциденту. Проводяться невідкладні слідчі дії. Повідомляється, що Попередня кваліфікація правопорушення — порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 414 КК України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Житомирській області сім’я поїхала збирати чорницю на замінованій території, проігнорувавши знаки на дорозі, що попереджають про небезпеку. В результаті автомобіль підірвався на міні. Загинув 23-річний хлопець.