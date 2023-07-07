В Запорожье прогремел мощный взрыв, над городом дым: что известно

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения россиянами баллистического оружия

В Запорожье во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, над городом поднимается черным дым.

Об этом сообщают местные паблики.

Как стало известно, 7 июля во время сигнала воздушной тревоги, который начался в 12:00, местные жители услышали громкий взрыв. Спустя некоторые время в небо поднялся столб густого дыма. Его можно увидеть из различных районов областного центра.

Местные СМИ публикуют фото с места событий. Данные о месте прилета по очевидным причинам не разглашаются.

Официальной информации от ВСУ пока не поступало, однако во время объявления тревоги в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения россиянами баллистического оружия.

Напомним, что 6 июля оккупанты нанесли удар по Львову. Среди прочего россияне попали в многоквартирный дом, вызвав частичное его обрушение. Число жертв продолжает увеличиваться, а разбор завалов продолжается. Уже известно, что самой старшей погибшей было 95 лет, а младшей всего 21. Всего были повреждены около 250 квартир и десятки зданий. В городе объявлен двухдневный траур.