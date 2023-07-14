Выбитые окна, разбитые авто и не только: все подробности ночной атаки на Украину (фото, видео)

Очередная неспокойная ночь для украинцев

В ночь на 14 июля враг атаковал Украину дронами, в ряде областей погремели взрывы.

"Телеграф" собрал информацию о ночных событиях в регионах.

Около 2:00 взрывы слышали жители Кривого Рога. Информацию подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он.

Местные паблики пишут, что было слышно около 10 взрывов, после которых в городе начался пожар.

Также повреждены припаркованные авто, а в квартирах людей повыбивало стекла.

Около 2:00 ночи мониторинговые паблики сообщили о взрывах в Одесской области. Там писали о работе ПВО. В частности, в регионе фиксировали движение беспилотника в сторону Черноморска. Позже в области прогремело еще несколько взрывов. Официальной реакции властей пока не было.

Также в Телеграм-каналах писали о мощных взрывах в Херсонской области.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в результате массированной атаки на Киев, которая происходила в ночь на 13 июля, пострадали четыре человека. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал дом в Дарницком районе, на который упали обломки "шахеда".