Оккупанты активизировались под Купянском, в чем их цель: свежие карты боев

Силы обороны продвигаются на нескольких направлениях

Идет 510-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта: 17 июля они велись в районе Бахмута, южнее Великой Новоселки и в районе Орехова на западе Запорожской области. Россияне начали наступление в районе Купянска, им удалось продвинуться.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки произошло 29 боевых столкновений.

По мнению аналитиков, россияне активизировались на Купянском направлении с целью оттянуть украинские войска из-под Бахмута, а также запада Донецкой и Запорожской области, где Силы обороны ведут контрнаступательные операции.

"Однако низкое качество и состав российских войск, дислоцированных в настоящее время на этом рубеже, скорее всего, помешают россии добиться большего, чем тактически значимые успехи, или осуществить значимый в оперативном отношении прорыв", — отметили эксперты.

Луганская и Харьковская области

Российские войска вели активные наступательные действия на линии Купянск-Сватово и по состоянию на 17 июля, вероятно, добились незначительных тактических успехов. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне продвигаются на Купянском направлении с конца прошлой недели и атакуют украинские позиции вблизи Масютовки и Новоселовского, чтобы отбросить украинские силы через реку Оскол.

Луганская и Харьковская области

В течение последнего месяца оккупанты стягивали штурмовые подразделения "Шторм-Z" в район границы Харьковской и Луганской областей, и похоже они начали локализованные наступательные действия в этом секторе с их помощью, пытаясь воспользоваться тем, что Украина сосредоточила усилия на других участках фронта. Однако по мнению аналитиков ISW, "Шторм-Z" малоэффективны для совершения чего-то большего, чем незначительные тактические прорывы, а начало российских наступательных операций на этом фронте вряд ли захватит значительную территорию.

17 июля россияне продолжали ограниченные наземные атаки к юго-западу и от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к западу от Дибровы и к востоку от Веселого, также Маляр отметила, что российские силы продолжали безуспешные атаки в районе Серебрянского леса.

Донецкая область

Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов в этом районе 17 июля. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты без успеха атаковали вблизи Орехово-Василовки, Григоровки, Ивановского, Курдюмовки и Богдановки.

17 июля украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута и, вероятно, добились ограниченных успехов. Анна Маляр заявила, что наши воины продвинулись на южном фланге Бахмута.

Бахмутское направление

Российские войска продолжили атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что они безуспешно атаковали украинские позиции вблизи Авдеевки и Красногоровки.

Донецкая область

"Южная ось"

17 июля украинские войска продолжили наземные атаки и продвинулись на границе Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают, что защитники Украины достигли окрестностей Старомайорского.

Запорожская область

Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают успешные контрнаступательные действия на Бердянском направлении, в частности к югу от Великой Новоселки в районе Макаровки, Старомайрского и Новодаровки.

Херсонская и Николаевская области

17 июля российские войска совершили ограниченные контратаки на западе Донецкой области.

Как сообщал "Телеграф, по данным Oryx, российские войска за последние несколько дней сражений потеряли на фронте в пять раз больше техники, чем украинские защитники. Оккупанты лишились 66 единиц разной техники, а Украина — только 13 единиц.