ВСУ продвигаются под Бахмутом и на Юге, враг активен лишь на одном направлении: свежие карты боев

Противник пытается атаковать, но безуспешно

Оккупанты продолжают активные наступательные действия на Купянском направлении, в то время как ВСУ продвигаются на Юге Украины.

Об этом свидетельствуют актуальные карты боевых действий в украине, которые опубликовал Институт изучения войны (ISW).

Бои в Харьковской и Луганской областях

Специалисты ISW не смогли подтвердить визуального подтверждения заявлений россиян о том, то они добились успехов при наступлении в районе Купянска. По данным украинского Генштаба, наши военные удерживают позиции на данном направлении и владеют инициативой, несмотря на попытки врага атаковать.

В то же время в Луганской ОВА заявили, что оккупанты неоднократно пытались продвинуться в направлении Сватово-Кременная, а также штурмовали в районе Белогоровке, чтобы создать новую линию обороны для защиты Лисичанска.

Бои в Донецкой области

Защитники Украины продолжают продвигаться на северном и южном флангах Бахмута. В частности, за минувшие сутки они продвигались к западу от Андреевки.

По данным российских источников, наши военные незначительно продвинулись в районе Клещиевки, где смогли занять новые позиции на господствующих высотах на западной окраине населенного пункта.

В то же время враг безуспешно пытался атаковать в направлении Миньковки, Григорьевки, Берховки и Ивановского.

Судя по картам, противник незначительно продвинулся северо-западнее Марьинки.

Бои в Запорожской и Херсонской областях

Украинские военные продолжают контрнаступление в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей.

За минувшие сутки наши войска продвигались в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и атаковали врага в направлении Большого Новоселка-Старомайрского.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что ВСУ имеют успехи на линии Большая Новоселка-Урожайное.

По данным Генштаба, наши войска продвинулись более чем на километр в направлении Мелитополя.

В Херсонской области наши войска по-прежнему удерживают позиции на левом берегу Днепра.

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