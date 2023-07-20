ВСУ продвигаются под Бахмутом и на Юге, враг активен лишь на одном направлении: свежие карты боев
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Противник пытается атаковать, но безуспешно
Оккупанты продолжают активные наступательные действия на Купянском направлении, в то время как ВСУ продвигаются на Юге Украины.
Об этом свидетельствуют актуальные карты боевых действий в украине, которые опубликовал Институт изучения войны (ISW).
Бои в Харьковской и Луганской областях
Специалисты ISW не смогли подтвердить визуального подтверждения заявлений россиян о том, то они добились успехов при наступлении в районе Купянска. По данным украинского Генштаба, наши военные удерживают позиции на данном направлении и владеют инициативой, несмотря на попытки врага атаковать.
В то же время в Луганской ОВА заявили, что оккупанты неоднократно пытались продвинуться в направлении Сватово-Кременная, а также штурмовали в районе Белогоровке, чтобы создать новую линию обороны для защиты Лисичанска.
Бои в Донецкой области
Защитники Украины продолжают продвигаться на северном и южном флангах Бахмута. В частности, за минувшие сутки они продвигались к западу от Андреевки.
По данным российских источников, наши военные незначительно продвинулись в районе Клещиевки, где смогли занять новые позиции на господствующих высотах на западной окраине населенного пункта.
В то же время враг безуспешно пытался атаковать в направлении Миньковки, Григорьевки, Берховки и Ивановского.
Судя по картам, противник незначительно продвинулся северо-западнее Марьинки.
Бои в Запорожской и Херсонской областях
Украинские военные продолжают контрнаступление в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей.
За минувшие сутки наши войска продвигались в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и атаковали врага в направлении Большого Новоселка-Старомайрского.
В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что ВСУ имеют успехи на линии Большая Новоселка-Урожайное.
По данным Генштаба, наши войска продвинулись более чем на километр в направлении Мелитополя.
В Херсонской области наши войска по-прежнему удерживают позиции на левом берегу Днепра.
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