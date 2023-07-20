"Отважный защитник и настоящий патриот": на Донбассе погиб командир взвода

Мужчине было всего 32 года

В боях на Донбассе погиб украинский военный, лейтенант, командир взвода — Чернышенко Виктор Владимирович. Прощание с воином состоится в пятницу, 21 июля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила мэр Василькова Киевской области Наталья Баласинович.

"Очередная тяжелая, непоправимая потеря для всех нас… Васильковская община снова в трауре. С невыразимой болью и грустью сообщаю, что в Донецкой области погиб наш земляк, отважный Защитник, настоящий патриот — 32-летний лейтенант, командир взвода — Чернышенко Виктор Владимирович", — написала она.

Церемония прощания с защитником состоится в Василькове 21 июля в 13:30 в парке Воинов-интернационалистов. Затем пройдет поминальная служба в 12:00. в храме Святого Ровно-Апостольного Великого князя Владимира ПЦУ на ул. Покровская. Похоронят Виктора на Аллее Славы (центральное кладбище по ул. Соборная). Чин похорон начнется в 12:30.

"Склоняем головы в скорби, искренне сочувствуем, скучаем и поддерживаем семью в это тяжелое время… Прошу общину достойно провести последним земным путём нашего Героя. Будем достойны памяти тех, кто отдал свою жизнь за нас", — отметила Баласинович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Бахмут погиб командир тактической группы "Карпатской Сечи" Анатолий Тегза. Перед смертью воин спас жизнь побратиму и командиру смежного подразделения.