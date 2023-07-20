"Прославился" издевательствами над украинским военными во времена АТО: ВСУ уничтожили известного оккупанта (фото)

Боевик начал свой террористический путь еще с войны в Чечне

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидацию "топ"- оккупантов и пропагандистов. На этот раз судьбу владлена татарского повторил известный военный преступник романа назаров с позывным "назар".

Об этом сообщил недовзорванный российский пропагандист захар прилепин в своем Telegram-канале.

По его словам уничтоженный боевик начал свой террористический путь еще с войны в Чечне, а с началом войны в Украине в 2014 году воевал на стороне преступников "ЛДНР". Но на днях ВСУ раз и навсегда прекратили его преступления где-то в Херсонской области.

"Сам назар был родом из Ростовской области, из Каменска-Шахтинского…Если вообразить себе идеального весёлого русского солдата из сказки, из песни, из самого лучшего кино – это вот он", — рассказывает прилепин, публикуя фото 200-го оккупанта (На фото — роман назаров справа).

Стоит отметить, что назаров при жизни отметился кровавыми преступлениями. Именно он еще во времена АТО/ООС лично приложил руку к издевательствам над украинцами. Его идентифицировали журналисты-расследователи. Например, известен случай, когда он лично хвастался фото и видео с преступлениями на своей странице в соцсети. На них он, в частности, запечатлен с пленными и убитыми украинцами, а под его видео сослуживцы оставляли комментарии - "Мародерство у нас в крови". Видео и фото не публикуются по морально-этическим соображениям, но вы их можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Напомним, что недавно в Украине был уничтожен "легандарный" российский командир, который любил ходить на шоу к скабеевой.