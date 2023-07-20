"Прославився" знущаннями над українськими військовими за часів АТО: ЗСУ знищили відомого окупанта (фото)

Бойовик розпочав свій терористичний шлях ще з війни у Чечні

Збройні сили України продовжують ліквідацію "топ" — окупантів та пропагандистів. Цього разу долю владлена татарського повторив відомий військовий злочинець роман назаров з позивним "назар".

Про це повідомив недопідірваний російський пропагандист захар прилєпін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, знищений бойовик розпочав свій терористичний шлях ще з війни в Чечні, а з початком війни в Україні в 2014 році воював на боці злочинців "ЛДНР". Але днями ЗСУ раз і назавжди припинили його злочини десь у Херсонській області.

"Сам назар був родом з Ростовської області, з Кам’янська-Шахтинського ... Якщо уявити собі ідеального веселого російського солдата з казки, з пісні, з найкращого кіно — це ось він", — розповідає прилєпін, публікуючи фото 200-го окупанта (роман назаров праворуч).

Варто зазначити, що назаров за життя відзначився кривавими злочинами. Саме він ще за часів АТО/ООС особисто приклав руку до знущань над українцями. Його ідентифікували журналісти-розслідувачі. Наприклад, відомий випадок, коли він особисто хвалився фото та відео зі злочинами на своїй сторінці у соцмережі. Там він, зокрема, зафільмований з полоненими та вбитими українцями, а під його відео товариші по службі залишали коментарі -"Мародерство у нас у крові". Відео та фото не публікуються з морально-етичних міркувань, але ви їх можете подивитися, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні було знищено "легандарного" російського командира, який любив ходити на шоу до скабеєвої.